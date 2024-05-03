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Байден, рискуя испортить отношения с Токио, обвинил Японию в ксенофобии
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  • Опубликована сегодня в 12:01

Байден, рискуя испортить отношения с Токио, обвинил Японию в ксенофобии

Обвинения в ксенофобии со стороны президента США Джо Байдена могут оскорбить Токио и осложнить отношения с Японией, пишет The New York Times.

Байден в своем предвыборном выступлении в Вашингтоне снова наговорил лишнего и вызвал волну критики в разных концах света. Президент США, комментируя проблемы миграции, заявил, что ксенофобия и чрезмерная жесткость в национальной политике препятствуют развитию таких стран как Россия, Китай, Индия и Япония.

NYT предупреждает, что подобные заявления могут обнулить многолетние усилия американских дипломатов расположить к себе Индию и Японию. А в Сенате назвали заявление Байдена проявлением внешнеполитической "клоунады", особенно глупой по отношению к союзнику США в Азиатско-тихоокеанском регионе — Японии.

В Токио тоже обратили внимание на оскорбительную ремарку Байдена. Член верхней палаты японского парламента Мидзухо Уэмура предложила ему заняться проблемами Нью-Йорка, прежде чем судить о других странах. Она также выразила мнение, что Японии не следует слушать Вашингтон. Тем более, что в ноябре к власти может прийти другой человек и полностью изменить политический курс США.

"Мы не ксенофобы, просто наблюдаем за твоими провалами и действуем осторожно. Не слишком ли ты вмешиваешься в наши внутренние дела?", — отреагировал депутат палаты советников Сохэй Камия.

В России заметили, что все как раз наоборот и США — единственная страна в мире, которая "гоняется за людьми конкретных национальностей по всему миру и вводит бандитские ограничения против иностранных компаний по национальному признаку".

Ранее Ньюсинфо писало, что Пентагон озабочен присутствием российских сил на авиабазе в Нигере вместе с военными США.

Фото: flickr.com/Мэтт Джонсон(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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