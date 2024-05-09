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Армрестлинг на льду — соревнования по новому виду спорта провели в России
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  • Опубликована сегодня в 12:04

Армрестлинг на льду — соревнования по новому виду спорта провели в России

Всероссийская ассоциация армрестлинга устроила соревнования в Санкт-Петербурге на хоккейной арене СКА. Это первый в мире опыт проведения таких состязаний на льду. Глава ассоциации Тимур Умеров уверен, что это положительный опыт, который будут перенимать и другие старые.

"Благодаря этому десятки миллионов любителей хоккея узнают про армрестлинг и станут им заниматься", — отметил Усманов, выразив благодарность Офицерской хоккейной лиге за поддержку нового вида спорта.

Соревнование проводилось в трех весовых категориях. Изюминкой спортивного мероприятия стало состязание двух тяжеловесов Сергея Червового из Москвы и Бориса Поска, которые боролись за призовой фонд от главы ассоциации армрестлинга Тимура Усманова.

Само соревнование объединило сотни спортсменов из разных видов спорта и стало ярким событием года, которые организаторы планируют повторять.

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