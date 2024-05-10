В местном парламенте жёсткая критика популярного ресурса звучит не первый год. Ключевые претензии к социальной сети: угроза семейным ценностям, и негативное влияние на политическую жизнь в государстве. Похоже от негативных оценок, турецкие депутаты решили перейти к реальным ограничениям.
Анонсировал возможный запрет на территории Турецкой республики Tik Tok председатель комиссии по цифровым медиа Великого национального собрания Турции (парламента) Хусейн Яйман, пишет издание Hurriyet.
Диалог с представителями Tik Tok на национальном уровне, по данным местных СМИ идёт, но, должного результата, судя по реакции властей достигнуть не удалось. О возможности фильтрации контента в сети соглашения достичь не получается.
В итоге, турецкие регуляторы резюмируют, что выступают за свободу слова и против цензуры, но также необходимо поддерживать общественный порядок. Яйман отметил необходимость защиты несовершеннолетних и молодежи, они должны расти с более здоровой психикой.
Фото: Омер Унлу из Анкары, Турция
Лидер оппозиционного движения Армении призвал Пашиняна уйти в отставку, выступая на большом митинге
Лидер оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян выступил перед многотысячной толпой митингующих и сделал заявление, что нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти в отставку.
Xiaomi представила новый модульный вентилятор
Xiaomi представила новый модульный напольный вентилятор Mijia DC Inverter Pro, который работает от инверторного мотора, обеспечивая тихую работу и имитацию восьми видов естественного ветра.
Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества
Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества.
Врач Кашух: использование пищевой соды против изжоги опасно до здоровья
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что использование пищевой соды для облегчения изжоги может привести к увеличению риска развития опасных заболеваний, включая рак.