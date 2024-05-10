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TikTok вслед за США и ЕС могут ограничить в Турции
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 6:41

TikTok вслед за США и ЕС могут ограничить в Турции

В местном парламенте жёсткая критика популярного ресурса звучит не первый год. Ключевые претензии к социальной сети: угроза семейным ценностям, и негативное влияние на политическую жизнь в государстве. Похоже от негативных оценок, турецкие депутаты решили перейти к реальным ограничениям.

Анонсировал возможный запрет на территории Турецкой республики Tik Tok председатель комиссии по цифровым медиа Великого национального собрания Турции (парламента) Хусейн Яйман, пишет издание Hurriyet.

Диалог с представителями Tik Tok на национальном уровне, по данным местных СМИ идёт, но, должного результата, судя по реакции властей достигнуть не удалось. О возможности фильтрации контента в сети соглашения достичь не получается.

В итоге, турецкие регуляторы резюмируют, что выступают за свободу слова и против цензуры, но также необходимо поддерживать общественный порядок. Яйман отметил необходимость защиты несовершеннолетних и молодежи, они должны расти с более здоровой психикой.

Фото: Омер Унлу из Анкары, Турция

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