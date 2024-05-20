Члены экипажа и пассажиры, находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси, включая руководителя страны, погибли в результате падения борта номер один, официально объявил глава Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд, сообщает ТАСС.

Помимо первого лица исполнительной власти исламской республики в разбившемся транспортном средстве находились глава внешнеполитического ведомства страны, Хосейн Амир Абдоллахиян, руководитель провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Также личная охрана Эбрахима Раиси.

Почти половину суток шли поисково-спасательные работы, сообщают СМИ. В них учавствовали представители армии и корпуса стражей исламской революции. Турецкая республика отправила беспилотник с функцией ночного видения в воздушное пространство Ирана для помощи в поисках вертолета Раиси, а также несколько десятков специалистов по горноспасательным работам.

Президент России Владимир Путин дал поручение руководителю МЧС РФ Александру Куренкову снарядить группу спасателей для оказания помощи в спасательной операции. Однако из-за погодных условий процесс поиска был осложнён. Сейчас на месте ЧП работают специальные службы. Выясняются обстоятельства происшедшего.

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