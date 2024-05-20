Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов, который увеличивает прочность связи между алмазами и режущей поверхностью циркулярных пил и других инструментов.
Это повысит долговечность и эффективность инструментов, используемых в строительстве и обработке пород. Доцент НИТУ МИСИС Павел Логинов пояснил, что износ режущих инструментов сокращает время их использования и увеличивает производственные затраты. Для решения этой проблемы были модифицированы компоненты связующего состава.
Новый состав включает порошки металлов с добавками гидрида титана, наночастиц карбида вольфрама, углеродных нанотрубок и гексагонального нитрида бора. Эти добавки улучшили предсказуемость износа и скорость обработки сложных материалов, таких как армированный бетон. Прототип алмазной циркулярной пилы с новым покрытием показал 50% увеличение скорости обработки материалов и более предсказуемый процесс износа благодаря защитному слою из карбида вольфрама, сообщает ТАСС.
Разработка уже заинтересовала ведущего российского производителя режущих инструментов, что свидетельствует о её высокой коммерческой перспективности.
Фото: flikr.com/simplicity hunter (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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