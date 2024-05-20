Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия. По словам Васильевой, инцидент произошёл, когда она должна была "вылететь на сцену с бубном" и цыганочкой.
"Я бежала не вовремя подали бубен. Опаздывая, я бросилась за бубном. Было скользкое покрытие для балета. И я в последний момент упала, а за мной бежал артист. Он большой во всех смыслах, упал на меня сверху. Я услышала хруст треснувшей кости. Маленькая кость, но противная, плюсневая. Мне было так смешно, потому что артист долго карабкался", — рассказала Васильева.
Несмотря на перелом, актриса доиграла спектакль, что привело к смещению кости. Скорую помощь вызвали, гипс в больнице наложили. На следующий день артистка улетела в Москву. Это уже пятый перелом, добавила она.
Васильева призналась, что после данного случая она отказалась от приёма таблеток. Артистка подчеркнула, что ранее у неё уже было несколько переломов, и она предпочитает справляться с болью без медикаментозного вмешательства.
Фото: commons.wikimedia.org/Schekinov Alexey Victorovich (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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