Пекин выразил готовность усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и оказать твёрдую поддержку Казахстану в защите суверенитета. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.

"Китай продолжит оказывать твёрдую поддержку Астане в защите независимости и территориальной целостности", — приводит ТАСС слова Ван И с сайта внешнеполитического ведомства.

Ван И подчеркнул, что китайские власти благодарны казахам за приверженность принципу "одного Китая," что весьма важно в текущей ситуации в Тайваньском проливе. Он также указал на готовность Поднебесной поддержать стратегию развития и "важные меры," предложенные Токаевым, "решительно противостоять силам, вмешивающимся во внутренние дела страны".

Ван И передал казахстанскому лидеру "сердечное приветствие Си Цзиньпина," отметив, что Пекин и Астана выстраивают партнёрские отношения. Развитие Китая принесёт новые возможности всем странам и Казахстану, подытожил Ван И.

Фото: flickr.com/Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)