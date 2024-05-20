Пекин выразил готовность усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и оказать твёрдую поддержку Казахстану в защите суверенитета. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.
"Китай продолжит оказывать твёрдую поддержку Астане в защите независимости и территориальной целостности", — приводит ТАСС слова Ван И с сайта внешнеполитического ведомства.
Ван И подчеркнул, что китайские власти благодарны казахам за приверженность принципу "одного Китая," что весьма важно в текущей ситуации в Тайваньском проливе. Он также указал на готовность Поднебесной поддержать стратегию развития и "важные меры," предложенные Токаевым, "решительно противостоять силам, вмешивающимся во внутренние дела страны".
Ван И передал казахстанскому лидеру "сердечное приветствие Си Цзиньпина," отметив, что Пекин и Астана выстраивают партнёрские отношения. Развитие Китая принесёт новые возможности всем странам и Казахстану, подытожил Ван И.
Фото: flickr.com/Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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