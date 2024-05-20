Министр финансов Америки Джанет Йеллен заявила, что поиск путей освоения заблокированных активов РФ в интересах Украины станет основной темой предстоящих переговоров на встрече G7. Встреча "Большой семёрки" пройдёт 23-25 мая в итальянском городе Стреса.
"Критически важно обеспечить Киев поддержкой для оснащения ВСУ, финансирования значимых услуг и, в конечном счёте, восстановления в перспективе", — сказала Йеллен, её слова опубликовала пресс-служба.
Она добавила, что считает важным коллективно определить способ разблокирования российских активов в пользу Украины. Это станет ключевой темой обсуждения G7 на текущей неделе.
В США принят законопроект, наделяющий президента правом конфисковать замороженные активы РФ и использовать их на нужды Украины. В Европе, где застряло значительно больше средств, нет консенсуса по данному вопросу.
Фото: flickr. com/ Federalreserve (Public Domain)
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