Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Один из таких способов — полёты на лоукостерах из дружественных стран. Очень часто, по словам эксперта, лоукостеры Wizz Air и Ryanair, которые летают из Еревана или Стамбула, предлагают бюджетные авиабилеты.

"Билет может стоить пределах 10-20 тысяч рублей. Конечно, речь идет об особых безбагажных тарифах", — отметил Мурадян.

Как правило, более неудобные рейсы, в частности, ночные, всегда будут дешевле. Кроме того, рейсы в начале недели с возвращением в пятницу, например, или в воскресенье дороже, чем возвраты в другие дни.

Говоря о жилье, собеседник NewsInfo.Ru добавил, что в Европе есть различные категории гостиниц, но призвал не забывать, что необязательно жить в пятизвёздочных. Бронировать жильё "можно и нужно у российских компаний", потому что есть возможность оплатить рублями, российскими картами и не тратить лишние евро.

"Но при этом сама по себе дешевая Европа не будет, потому что курс евро всё-таки довольно высокий, и тем самым даже 100 евро — это уже 10 тысяч рублей, как ни крути", — добавил глава Space Travel.

Главная проблема сейчас, как подчеркнул Мурадян, это шенгенская виза, потому что срок рассмотрения может быть в среднем до месяца и более.

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