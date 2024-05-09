Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества. Их выводы, опубликованные в журнале Nature, основаны на анализе подъёмов и спадов цивилизаций за последние 30 тысяч лет.

Исследователи обнаружили, что повторные кризисы закаляют сообщества, повышая их способность к более быстрому восстановлению в будущем. Они проанализировали 16 археологических памятников по всему миру, выявив, что сельскохозяйственные общества страдали от кризисов чаще, чем группы охотников-собирателей, но быстрее преодолевали их. Исследование демонстрирует важность понимания закономерностей устойчивости социумов для решения современных глобальных проблем, сообщает Газета.Ру.

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