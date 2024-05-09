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Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:01

Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества

Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества. Их выводы, опубликованные в журнале Nature, основаны на анализе подъёмов и спадов цивилизаций за последние 30 тысяч лет.

Исследователи обнаружили, что повторные кризисы закаляют сообщества, повышая их способность к более быстрому восстановлению в будущем. Они проанализировали 16 археологических памятников по всему миру, выявив, что сельскохозяйственные общества страдали от кризисов чаще, чем группы охотников-собирателей, но быстрее преодолевали их. Исследование демонстрирует важность понимания закономерностей устойчивости социумов для решения современных глобальных проблем, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Dosseman (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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