Папа Римский Франциск призвал все стороны конфликта на Украине перейти к переговорам.
Понтифик, в интервью телеканалу CBS News, призвал все страны, участвующие в конфликте на Украине, перейти за стол переговоров.
Кроме этого он призывает стороны остановить военные действия и найти способ для начала мирных переговоров.
Фото: www.flickr.com/Presidencia de la República Mexicana(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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