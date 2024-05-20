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Понтифик призвал к мирным переговорам по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:15

Понтифик призвал к мирным переговорам по Украине

Папа Римский Франциск призвал все стороны конфликта на Украине перейти к переговорам.

Понтифик, в интервью телеканалу CBS News, призвал все страны, участвующие в конфликте на Украине, перейти за стол переговоров.

Кроме этого он призывает стороны остановить военные действия и найти способ для начала мирных переговоров.

Фото: www.flickr.com/Presidencia de la República Mexicana(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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