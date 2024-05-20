Папа Римский Франциск призвал все стороны конфликта на Украине перейти к переговорам.

Понтифик, в интервью телеканалу CBS News, призвал все страны, участвующие в конфликте на Украине, перейти за стол переговоров.

Кроме этого он призывает стороны остановить военные действия и найти способ для начала мирных переговоров.

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