В понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд сообщил, что спасательные службы достигли места крушения вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков.

Коливанд уточнил, что с момента обнаружения сигнала от обломков до прибытия спасателей на место прошло ровно 40 минут. Спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

В поисково-спасательной операции было задействовано более двух тысяч человек из различных силовых структур и подразделений. Коливанд также подчеркнул, что операция проводилась исключительно иранскими спасателями, без участия иностранных специалистов.

В операции по поиску вертолета также принимал участие турецкий беспилотный летательный аппарат Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы.

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Утром следующего дня вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации в результате крушения. Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)