В России разработана уникальная технология отбора древесных растений на засухоустойчивость и солеустойчивость на ранней стадии их развития. Это позволяет ускорить процесс отбора, экономя ресурсы и площади.

Технология, представленная руководителем селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии РАН Андреем Солонкиным, предусматривает испытание растений в условиях засоленных и засушливых почв уже на стадии пробирки, после чего растения высаживаются в питомнике. Применение этой методики сокращает время определения устойчивости к засухе на десятки лет и может способствовать борьбе с опустыниванием и в лесовосстановлении, сообщает ТАСС.

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