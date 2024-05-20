Гематолог Олег Кузнецов объяснил, что изменения в уровне лейкоцитов в крови часто связаны с заболеваниями или реакцией организма на внешние стимулы. Лейкоциты играют ключевую роль в иммунной системе, и их уровень может повышаться или понижаться в ответ на разные условия.

Повышенный уровень лейкоцитов (лейкоцитоз) может указывать на инфекции, воспаления, стресс, прием некоторых медикаментов или тяжелые заболевания. Низкий уровень (лейкопения) может быть вызван вирусными инфекциями, побочными эффектами лекарств, воздействием радиации или аутоиммунными расстройствами.

Различные виды лейкоцитов, такие как нейтрофилы, лимфоциты и другие, могут быть подвержены изменениям, зависящим от особенностей заболевания и состояния пациента, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Ja muzalevskaya (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)