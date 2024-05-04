Каждое первое воскресенье в мире отмечается Всемирный день смеха. Этот праздник призван напомнить о том, как важен смех для здоровья и психического благополучия. Смех - это естественное лекарство. Он помогает снизить уровень стресса, укрепить иммунную систему и улучшить настроение.
Одним из первых, кто использовал смех в медицинских целях, был доктор Мадан Катария из Мумбаи. Доктор Катария основал концепцию смехо-йоги, которая позволяет людям смеяться без шуток и юмора. Его первый клуб смехо-йоги был открыт в 1995 году в парке Локхандвале в Мумбаи. В клубе занималось всего пять человек, включая доктора Катарию и его жену.
Сегодня смехо-йога стала популярной во всём мире. Её практикуют не только в парках, но и в корпорациях, центрах для пожилых людей, школах, колледжах, университетах и даже в тюрьмах. Смехо-йога сочетает в себе упражнения для смеха и техники глубокого дыхания из йоги. Она помогает доставить больше кислорода в мозг, благодаря чему мы чувствуем себя более энергичными и здоровыми. Научные исследования доказали, что наши тела не могут отличить настоящий смех от фальшивого. В организме происходят те же физиологические и биохимические изменения от настоящего смеха, что и от вызванного искусственным путем в смехо-йоге.
Доктор Нидадаволу объяснил, что смехо-йога позволяет выполнять определённые упражнения и использовать дыхание в безопасной обстановке, чтобы добровольно и от души смеяться без какой-либо причины. В современной напряжённой жизни не всегда можно найти достаточно причин для смеха. Однако для получения терапевтического эффекта необходим более длительный смех.
Чтобы ощутить пользу от смеха, нужно активно смеяться в течение 10-15 минут. В это время диафрагма активно двигается, а смех в группе не только вызывает чувство общности и радости, но и может быть очень заразительным.
Смехо-йога - это комплекс упражнений и дыхательных техник, который может принести физическую, эмоциональную и социальную пользу. Вот пять преимуществ смеха и смехо-йоги:
1. Улучшает иммунитет. Во время смеха в организм поступает больше кислорода, что помогает бороться с инфекциями.
2. Снижает уровень стресса. Смех высвобождает эндорфины, которые могут снизить уровень гормонов стресса и помочь нам чувствовать себя расслабленными и радостными.
3. Улучшает дыхательную систему. Глубокое дыхание во время смеха приносит больше кислорода в организм, особенно в мозг и лёгкие.
4. Укрепляет отношения. Смехо-йога, которая практикуется в группе, способствует развитию чувства общности и позволяет ощущать связи в личной и профессиональной жизни.
5. Снижает кровяное давление. Исследования показали, что смех может снизить кровяное давление.
Чтобы практиковать смехо-йогу, можно использовать следующие техники:
1. Начните с разминки. Встряхните руки и расслабьте корпус.
2. Хлопайте в ладоши и повторяйте «хо, хо, хо» и «ха, ха, ха».3. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание, а затем выдохните со смехом.
4. Детские аплодисменты: скажите «очень хорошо», «ура» и похлопайте в ладоши. Одновременно поднимите руки вверх и поддерживайте зрительный контакт с другими участниками.
5. Рукопожатие и смех: приветствуйте других участников группы рукопожатием и смехом.
6. Смех в виде молочного коктейля: возьмите в руки два воображаемых стакана, налейте один в другой, скажите «эй-эй-эй» и громко рассмейтесь.
7. Представьте кредитную карту на своих ладонях, покажите ее другим участникам группы и рассмейтесь.
8. Смех с помощью ментальной нити: представьте, что вы берёте длинную зубную нить и пытаетесь очистить свой разум с ее помощью так же, как вы чистите свои зубы.
9. Смех на одну минуту: посмотрите на кого-нибудь в группе и смейтесь одну минуту подряд.
После занятий смехо-йогой важно не забывать об «охлаждении». Это помогает бороться с возможным головокружением и дурнотой после интенсивных тренировок, позволяя кровотоку вернуться к нормальному состоянию.
Чтобы завершить упражнение со смехом, можно лечь на спину и постараться осознанно замедлиться. Не нужно больше принуждать себя к смеху и прилагать слишком большие усилия, просто расслабьтесь.
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Фото: flickr.com/Злая Эрин(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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