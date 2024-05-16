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Украинским военнообязанным будут вклеивать VIN-код в военный билет
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  • Опубликована сегодня в 14:39

Украинским военнообязанным будут вклеивать VIN-код в военный билет

Не так давно на Украине обязали всех мужчин посетить ТЦК с целью обновления персональных данных. Не выполнивших требование украинцев ожидает наказание, например им ограничат сумму для снятия с карты сотней гривен.

Сейчас стало известно, что военнообязанным будут вклеивать штрих-код (VIN-код) в военный билет при обновлении данных в ТЦК, пишет Судебно-юридическая газета.

"Если такого кода в военном (билете или другом военно- учетном документе нет, то будет понятно, что человек не обновлял данные в ТЦК. Так что, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное".

Фото: president.gov.ua/Официальный сайт президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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