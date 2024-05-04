В Ростовском государственном медицинском университете помогли женщине из Луганска избавиться от эхинококкоза, поражающего печень. Четыре крупные эхинококковые кисты занимали более 50% печени.
Пациентка прошла подготовку к операции, принимая специальный препарат, и успешно перенесла операцию. На второй день после операции она уже могла активно двигаться и принимать пищу.
Интересный факт: два года назад с таким же диагнозом лечился её муж. Это подчёркивает риски, связанные с плохой гигиеной питания.
Эксперты отмечают, что гельминты могут поражать не только печень, но и другие органы, поэтому важно своевременно обращаться за медицинской помощью и соблюдать меры предосторожности, особенно в регионах с высоким риском инфекций.
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