Американский эксперимент носит название субкритическое ядерное испытание. И он завершился в середине мая на полигоне в Неваде, подтвердили СМИ в Национальном управлении ядерной безопасности, сообщает ТАСС.

"Эксперимент организован, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого Соединенные штаты придерживаются с 1992 года. В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция", - особо отмечают в специальном заявлении для прессы.

В то же время, американские власти особо акцентируют внимание СМИ и общественности на том, что сохраняют готовность к новым подземным ядерным испытаниям. В этом году у американских ядерщиков на повестке ещё два субкритических испытания, а в течение десятилетия - не менее трех подобных экспериментов ежегодно, заключает руководитель Национального управления ядерной безопасности США Джилл Хруби.

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