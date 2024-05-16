Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на харьковском направлении остаётся крайне сложной. В четверг в Харькове прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Как отметил Зеленский, это направление остаётся наиболее проблемным.

"Ставка. Сегодня — в Харькове. Направление остаётся крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Также на заседании обсуждалось положение ВСУ в районе Волчанска и Липцов. 14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев.

В то же время на Украине разгорается скандал после заявлений некоторых бойцов ВСУ о том, что линия обороны в Харьковской области не была готова должным образом. Именно этим они объясняют свои неудачи на данном участке.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine(public domain)