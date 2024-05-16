Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на харьковском направлении остаётся крайне сложной. В четверг в Харькове прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Как отметил Зеленский, это направление остаётся наиболее проблемным.
"Ставка. Сегодня — в Харькове. Направление остаётся крайне сложным — усиливаем наши подразделения", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Также на заседании обсуждалось положение ВСУ в районе Волчанска и Липцов. 14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе Волчанска и Лукьянцев.
В то же время на Украине разгорается скандал после заявлений некоторых бойцов ВСУ о том, что линия обороны в Харьковской области не была готова должным образом. Именно этим они объясняют свои неудачи на данном участке.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine(public domain)
На приеме в честь визита Владимира Путина в КНР гостей угощают китайскими блюдами
Глава КНР Си Цзиньпин организовал торжественный прием в честь визита президента России Владимира Путина в Китай.
Гражданка Индии заявила в полицию на мужа, который избивал и душил ее шнуром от телефона
Гражданка Индии в штате Керала сообщила в полицию на своего мужа. Супруг пытался задушить ее шнуром от зарядки телефона, бил кулаком по голове, стегал ремнем по спине.
Ученые РФ создали тест, уточняющий диагноз при гормональных нарушениях
В России разработан новый генетический тест, который позволяет более точно анализировать метаболизм стероидных гормонов, таких как тестостерон, эстрогены, прогестерон и кальциферолы.
РИА Новости: российские платежи в китайских банках могут обрести "иммунитет"
После встречи с Си Цзиньпином, Владимир Путин анонсировал планы по укреплению банковского сотрудничества между государствами.