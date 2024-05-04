Исследования показывают, что повышенное давление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Гипертония - одна из самых распространенных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Эрик Берг рассказал о новом простом способе снижения давления до нормального уровня. Его метод включает в себя медленный вдох в течение 5 секунд, за которым следует такой же медленный выдох. Это дыхательное упражнение нужно повторить 6 раз в минуту.

"Такой способ дыхания синхронизируется с рецепторами на кровеносных сосудах, воздействуя на симпатическую нервную систему и способствуя снижению артериального давления и частоты сердечных сокращений", - утверждает доктор Берг.

Это упражнение полезно при сердечной недостаточности, помогает обогащать организм кислородом и повышает выносливость при физических нагрузках.

Берг уверен, что если прибегать к ритмическому дыханию регулярно, можно избежать проблем с давлением и забыть о таблетках от давления. Но следует помнить, что прежде чем экспериментировать с новыми методиками, нужно получить консультацию лечащего врача.

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