Специалисты Роскачества рассказали, что сорт клубники не влияет на ее вкус. Однако перед покупкой ягоды нужно убедиться в отсутствии белого кончика.

Белые пятна говорят о недозрелости. Зеленый, яркий хвостик с листиками указывает на свежесть. В то время, как пожухлая плодоножка подскажет, что лакомство залежалось на прилавке.

Вкус клубники зависит от количества солнечных дней, питания и перепада дневных и ночных температур. Понятно, что в начале сезона ягоды будут менее сладкими, чем к середине или концу.



Клубника должна быть сухой, гладкой, упругой, без повреждений и равномерно окрашенной. Аромат ягоды также важен — он говорит о ее спелости. Кроме того, в упаковке не должно быть плесени.

Что касается "накачанных" ягод — это всего лишь потребительская страшилка. Твердую и без запаха клубнику обычно собирают на стадии технической спелости, когда ее предстоит долго перевозить. Она приобретет товарный вид, но так и не станет сладкой и ароматной.

Чтобы купить самую лучшую клубнику, стоит узнать, где она была собрана. Очевидно, что вкуснее всего будет местная. Хранить купленную клубнику нужно в холодильнике.

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