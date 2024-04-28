Специалисты Роскачества рассказали, что сорт клубники не влияет на ее вкус. Однако перед покупкой ягоды нужно убедиться в отсутствии белого кончика.
Белые пятна говорят о недозрелости. Зеленый, яркий хвостик с листиками указывает на свежесть. В то время, как пожухлая плодоножка подскажет, что лакомство залежалось на прилавке.
Вкус клубники зависит от количества солнечных дней, питания и перепада дневных и ночных температур. Понятно, что в начале сезона ягоды будут менее сладкими, чем к середине или концу.
Клубника должна быть сухой, гладкой, упругой, без повреждений и равномерно окрашенной. Аромат ягоды также важен — он говорит о ее спелости. Кроме того, в упаковке не должно быть плесени.
Что касается "накачанных" ягод — это всего лишь потребительская страшилка. Твердую и без запаха клубнику обычно собирают на стадии технической спелости, когда ее предстоит долго перевозить. Она приобретет товарный вид, но так и не станет сладкой и ароматной.
Чтобы купить самую лучшую клубнику, стоит узнать, где она была собрана. Очевидно, что вкуснее всего будет местная. Хранить купленную клубнику нужно в холодильнике.
Фото: unsplash. com/Марк Фулгар(Creative Commons CC0 1.0.)
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