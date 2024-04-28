Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Роскачество: сорт не влияет на вкусовые качества клубники
  1. Главная
  2. Советы и рекомендации
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:58

Роскачество: сорт не влияет на вкусовые качества клубники

Специалисты Роскачества рассказали, что сорт клубники не влияет на ее вкус. Однако перед покупкой ягоды нужно убедиться в отсутствии белого кончика.

Белые пятна говорят о недозрелости. Зеленый, яркий хвостик с листиками указывает на свежесть. В то время, как пожухлая плодоножка подскажет, что лакомство залежалось на прилавке.

Вкус клубники зависит от количества солнечных дней, питания и перепада дневных и ночных температур. Понятно, что в начале сезона ягоды будут менее сладкими, чем к середине или концу.

Клубника должна быть сухой, гладкой, упругой, без повреждений и равномерно окрашенной. Аромат ягоды также важен — он говорит о ее спелости. Кроме того, в упаковке не должно быть плесени.

Что касается "накачанных" ягод — это всего лишь потребительская страшилка. Твердую и без запаха клубнику обычно собирают на стадии технической спелости, когда ее предстоит долго перевозить. Она приобретет товарный вид, но так и не станет сладкой и ароматной.

Чтобы купить самую лучшую клубнику, стоит узнать, где она была собрана. Очевидно, что вкуснее всего будет местная. Хранить купленную клубнику нужно в холодильнике.

Фото: unsplash. com/Марк Фулгар(Creative Commons CC0 1.0.)

Мир

Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

Дмитрий Песков назвал предрешённой судьбу Зеленского.

Читать полностью
Гражданам Таджикистана рекомендовали временно воздержаться от посещения РФ

Гражданам Таджикистана рекомендовали временно воздержаться от посещения РФ

Гражданам Таджикистана посоветовали воздержаться от посещения РФ на любых видах транспорта.

Читать полностью

Общество

Нью-Йоркская декларация ученых объявила животных и насекомых разумными

Недавно была опубликована Нью-Йоркская декларация ученых, которая утверждает, что животные, насекомые и рыбы обладают разумом и сознанием. Многие люди считают это смешным, но на самом деле это серьезное заявление.

Читать полностью
В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля в сфере миграции

В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля в сфере миграции

В Государственную Думу России внесли законопроект о повышении эффективности федерального контроля в сфере миграции.

Читать полностью

Новости