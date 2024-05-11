Амбициозный проект SpaceX проходит процедуру согласования права возведения нового космодрома во Флориде. Стартовая площадка согласно планам, сможет обеспечить до 44 запусков корабля Starship в год, сообщает РБК.
Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США исследует экологические риски заявленного для строительства Илоном Маском масштабного объекта.
"SpaceX предлагает построить стартовую, посадочную и другую сопутствующую инфраструктуру в космическом центре Кеннеди, во Флориде, и в непосредственной близости от него. Это предложение также будет включать запуски сверхтяжелых Super Heavy, ракет-носителей Starship, возвратную сверхтяжелую ракету-носитель", - цитируют заявление агентства мировые СМИ.
Super Heavy - самая мощная из ракет-носителей на планете, она может перевозить до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.
Фото: НАСА/Билл Ингаллс
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