Амбициозный проект SpaceX проходит процедуру согласования права возведения нового космодрома во Флориде. Стартовая площадка согласно планам, сможет обеспечить до 44 запусков корабля Starship в год, сообщает РБК.

Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США исследует экологические риски заявленного для строительства Илоном Маском масштабного объекта.

"SpaceX предлагает построить стартовую, посадочную и другую сопутствующую инфраструктуру в космическом центре Кеннеди, во Флориде, и в непосредственной близости от него. Это предложение также будет включать запуски сверхтяжелых Super Heavy, ракет-носителей Starship, возвратную сверхтяжелую ракету-носитель", - цитируют заявление агентства мировые СМИ.

Super Heavy - самая мощная из ракет-носителей на планете, она может перевозить до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Корабль Starship предназначен для доставки людей и грузов в дальний космос.

Фото: НАСА/Билл Ингаллс