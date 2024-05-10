Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, рассказал СМИ профессор, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Пиковые воздействия на Землю ожидаются 10 и 11 мая.
Возможны перебои в работе электронной техники, главное же, в зоне риска метеозависимые люди. Они могут почувствовать ухудшение самочувствия. Особо предостерегают тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы.
Эксперт советует склонным к метеозависимости гражданам соблюдать режим дня и полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления, а также следить за здоровьем и при необходимости обращаться к врачу. Вести мониторинг артериального давления.
Фото: Doodlebug
Пугачева и другие успешно интегрировались в стране, считает посол Израиля
Израиль официально признаёт артистку Аллу Пугачеву и других репатриантов творческих профессий, приехавших с 2022-го года из России израильтянами, они успешно интегрировались в стране, заявила интервью ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
TikTok вслед за США и ЕС могут ограничить в Турции
Анонсировал возможный запрет на территории Турецкой республики TikTok председатель комиссии по цифровым медиа Великого национального собрания Турции (парламента) Хусейн Яйман, пишет издание Hurriyet.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.
Британские ученые доказали, что трудные времена действительно укрепляют человеческие общества
Британские археологи из Борнмутского университета изучили исторические данные, чтобы подтвердить, что трудные времена укрепляют человеческие общества.