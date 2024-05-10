Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, рассказал СМИ профессор, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Пиковые воздействия на Землю ожидаются 10 и 11 мая.

Возможны перебои в работе электронной техники, главное же, в зоне риска метеозависимые люди. Они могут почувствовать ухудшение самочувствия. Особо предостерегают тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями работы нервной системы.

Эксперт советует склонным к метеозависимости гражданам соблюдать режим дня и полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления, а также следить за здоровьем и при необходимости обращаться к врачу. Вести мониторинг артериального давления.

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