Премьер-министр Польши заявил, что девять человек в республике обвиняются в диверсиях, якобы организованных по заказу спецслужб РФ.

"У нас девять человек арестованы и обвиняются в диверсиях в Польше по запросу служб России. Это касается избиений и попыток поджога. Речь идёт о наемниках, люди из криминального мира. Это касается граждан Украины, Беларуси и Польши," — сказал он в интервью каналу TVN24.

Туск привёл пример из Вроцлава, где был пресечён поджог завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод. Дело о диверсиях в Литве, поджоге склада IKEA. Задержанные могут иметь отношение и к попыткам поджогов в Польше, отметил он.

Туск отметил, что идёт масштабная операция по устранению угроз, и задержанию потенциальных преступников. Он подчеркнул, что государство консультируется со своими союзниками.

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера заявил, что подозревает иностранные спецслужбы в связи с пожарами в стране. В последние дни в Польше произошло несколько крупных пожаров, включая сгоревший ТЦ, автобусный парк, взрыв в школе пожарных и крупное возгорание на свалке химических отходов.

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