Планы Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьера Израиля рассматриваются как давление на правительство страны с целью "поумерить пыл" Иерусалима в Газе. Однако США сделают всё, чтобы этого не произошло, рассказал РИА Новости профессор РАН Александр Гусев.

Ранее прокурор МУС заявил о подаче "заявлений на ордер на арест… в связи с ситуацией в Палестине". Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС Яхья Синвар, командующий Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро палестинских повстанцев Исмаил Хания ответственны за военные преступления против человечности, совершённые с октября 2023-го.

"США не дадут Нетаньяху в обиду и предпримут всё необходимое, чтобы этот шаг не состоялся. Они оправдывают Израиль и не считают, что он проводит геноцид палестинского народа. На их взгляд, всё в рамках демократии. Уверен, что Байден и его помощники сделают всё, чтобы Нетаньяху не пострадал," — рассказал Гусев.

По мнению эксперта, запрос на ордер на арест Нетаньяху является элементом давления не только на премьера, но и на правительство Израиля. Но МУС вряд ли выдаст ордер на арест, так как Израиль является одним из главных партнёров Америки.

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