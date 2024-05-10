Израиль официально признаёт артистку Аллу Пугачеву и других репатриантов творческих профессий, приехавших с 2022-го года из России израильтянами, они успешно интегрировались в стране, заявила в эксклюзивном интервью ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

"К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу с детства, потому что я тоже уже не такая молодая", - сказала дипломат.

Глава диппредставительства акцентировала внимание, на то, что приехавшие на землю обетованную подобно примадонне, музыканты, актёры и репатрианты из иных сфер не испытывают сложностей. Период адаптации уже пройден. Причём успешно.

"Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре. Есть театр "Гешер", который проводит спектакли на русском языке. Так что мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль", - констатирует посол.

Недавно стало известно, что сама Алла Борисовна получила гражданство Израиля лишь осенью минувшего года. Ей удалось сделать это благодаря мужу, иноагенту Максиму Галкину, мать которого является еврейкой.

Фото: Леви Клэнси