Израиль официально признаёт артистку Аллу Пугачеву и других репатриантов творческих профессий, приехавших с 2022-го года из России израильтянами, они успешно интегрировались в стране, заявила в эксклюзивном интервью ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
"К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу с детства, потому что я тоже уже не такая молодая", - сказала дипломат.
Глава диппредставительства акцентировала внимание, на то, что приехавшие на землю обетованную подобно примадонне, музыканты, актёры и репатрианты из иных сфер не испытывают сложностей. Период адаптации уже пройден. Причём успешно.
"Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре. Есть театр "Гешер", который проводит спектакли на русском языке. Так что мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль", - констатирует посол.
Недавно стало известно, что сама Алла Борисовна получила гражданство Израиля лишь осенью минувшего года. Ей удалось сделать это благодаря мужу, иноагенту Максиму Галкину, мать которого является еврейкой.
Фото: Леви Клэнси
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