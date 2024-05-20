Вертолёт, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал сигналов, заявили в Минтранспорта Турции. Система передачи аварийного сигнала была отключена.

Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси погиб в результате крушения вертолёта. Катастрофа произошла в городе Джульфа в Азербайджане, а обломки борта были обнаружены 20 мая.

Военкор Котенок также отметил, что вертолёт, на котором находился иранский президент, не пеленговался. Ещё один странный факт связан с первоначальными сообщениями ряда источников, заявлявших, что один из находившихся на борту пассажиров смог выйти на связь, сообщая о ранениях и сиренах машин скорой помощи. Затем эти сообщения были удалены, и вертолёт искали более 10 часов, прежде чем было объявлено, что все на борту погибли в первые минуты.

Официальных комментариев по этому поводу не последовало. Тегеран сообщил лишь о технических проблемах и ужасных погодных условиях, а Генштаб ВС Ирана поручил расследовать крушение.

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