Вертолёт, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал сигналов, заявили в Минтранспорта Турции. Система передачи аварийного сигнала была отключена.
Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси погиб в результате крушения вертолёта. Катастрофа произошла в городе Джульфа в Азербайджане, а обломки борта были обнаружены 20 мая.
Военкор Котенок также отметил, что вертолёт, на котором находился иранский президент, не пеленговался. Ещё один странный факт связан с первоначальными сообщениями ряда источников, заявлявших, что один из находившихся на борту пассажиров смог выйти на связь, сообщая о ранениях и сиренах машин скорой помощи. Затем эти сообщения были удалены, и вертолёт искали более 10 часов, прежде чем было объявлено, что все на борту погибли в первые минуты.
Официальных комментариев по этому поводу не последовало. Тегеран сообщил лишь о технических проблемах и ужасных погодных условиях, а Генштаб ВС Ирана поручил расследовать крушение.
Фото: commons.wikimedia.org//Mostafameraji (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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