Всё больше россиян по достижении возраста выхода на пенсию так и остаются на определнноё время в статусе препенсионера. Общую статистику Социальный фонд России на этот счёт не даёт, но оценкам экспертов, от 15% до 20% граждан, в обозначенные в действующем законодательстве 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин статус пенсионера не получают.
Правовая лакуна состоит в том, что несоблюдены кроме первого (возрастного) два других условия получения выплат от государства. Не хватает официального трудового стажа. И нехватает пенсионных баллов. К примеру, с будущего года года, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов минимум.
И здесь появляется развилка, либо ждать ещё пять лет для того чтобы Соцфонд РФ начислил минимальную социальную пенсию. Либо, второй вариант, докупить недостающий стаж и баллы путём заключения договора о добровольном пенсионном страховании с фондом и уплатить годовой взнос.
"Сумма добровольных страховых взносов определяется гражданином самостоятельно, но есть минимальное и максимальное значение. В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 тысяч рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии", - говорит член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат Никита Чаплин в интервью "Российской газете".
Важные нюансы: нельзя купить стаж за несколько лет. Если нужно больше одного года, то платить придётся в течение нужного количества лет. И ещё, в настоящий момент можно купить за деньги только половину минимального стажа. То есть 7,5 лет. Исключение сделано для самозанятых: они могут купить все 15 лет.
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