Президент Украины Владимир Зеленский будет управляеть страной в должности главы государства до тех пор, пока не поступит "отмашка с Запада". Об этом NewsInfo заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По его словам, Верховная Рада может назначит Зеленского чрезвычайным президентом.

"Но как только он перестанет быть нужным, все сразу вспомнят, что он не легитимен. Пока он нужен, его будут терпеть. Если соберется достаточно мощная компания против него, то его терпеть перестанут. Если будет отмашка с Запада, либо если просто механически их станет так много, что придется с ним считаться, то да, тогда все вдруг вспомнят, что Владимир Зеленский — нелегитимный президент", — сказал он.

Политолог добавил, что есть и проблема с юридическим содержанием любого документа, который он подпишет, в том числе и договор о мире с Россией.

"Теперь мир-то заключать не с кем, но это, что называется, уже наши проблемы, ни Зеленского, ни Украину это сильно не волнует", — заключил Журавлёв.

Ранее сообщалось, что полномочия Владимира Зеленского, согласно действующей конституции Украины, истекают в ночь с 20 на 21 мая. Ссылки на военное положение, которое было объявлено в сопредельной республике два с небольшим года назад, и согласно которым, проведение в стране выборов невозможно, политологи считают несостоятельными.

Как отмечал президент России Владимир Путин, вопрос о легитимности Зеленского после 21 мая должна решить правовая и политическая система этого государства.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International license)