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FT: В США предлагают странам G7 начать кредитование Киева за счет России
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:42

FT: В США предлагают странам G7 начать кредитование Киева за счет России

Издание Financial Times (FT) сообщило о надежде властей США получить кредит в пользу Украины от стран G7. Залогом же станут российские активы, которые заморозили до конца лета.

Как сообщается в публикации, план будет представлен на июньском саммите. Будущую прибыль озвучили в количестве 350 миллиардов долларов. На данный момент такое предложение вызвало отклик не у всех стран, однако на них уже оказывается давление.

Если будет принято положительное решение, то уже в летние месяцы Киев сможет получить около 50 миллиардов долларов. Как считают эксперты, такое финансирование получится сделать именно в переломный момент для Украины.

Фото: commons.wikimedia.org

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