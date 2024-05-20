Издание Financial Times (FT) сообщило о надежде властей США получить кредит в пользу Украины от стран G7. Залогом же станут российские активы, которые заморозили до конца лета.
Как сообщается в публикации, план будет представлен на июньском саммите. Будущую прибыль озвучили в количестве 350 миллиардов долларов. На данный момент такое предложение вызвало отклик не у всех стран, однако на них уже оказывается давление.
Если будет принято положительное решение, то уже в летние месяцы Киев сможет получить около 50 миллиардов долларов. Как считают эксперты, такое финансирование получится сделать именно в переломный момент для Украины.
Фото: commons.wikimedia.org
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