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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:58

"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов

Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".

"Зачастую поставщики заменяемых двигателей могут скрывать реальный пробег или состояние агрегата, делая его на вид более привлекательным. Однако это может привести к последующим серьезным поломкам и ухудшению общего состояния автомобиля", — отметил эксперт в автомобильной сфере.

Дополнительная проблема заключается в отсутствии гарантий на такие двигатели. В результате, в случае возникновения неисправностей, все расходы на ремонт ложатся на плечи владельца. К тому же, может оказаться, что приобретенный контрактный двигатель не подходит к модели автомобиля.

Шпикалов рассказал, что если автовладелец все-таки решит купить контрактный двигатель, необходимо делать это только у надежных поставщиков и проводить установку в сервисных центрах, которые обладают высоким уровнем квалификации.

Фото: commons.wikimedia.org/Palauenc05 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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