Нацбанк Украины вынесло решение, по которому банки и ломбарды не имеют права принимать в качестве залога товары с двойным предназначением, пригодные для военного использования, включая беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и радиооборудование, передает пресс-служба НБУ в пятницу.
Изложено, что данное ограничение вступило в силу в связи с утвержденным Советом национальной безопасности и обороны Украины решением "Об устранении негативных последствий действий азартных игр в интернете".
Согласно сообщению, опубликованному на сайте НБУ, "Банкам и другим финансовым учреждениям запрещено использовать товары со вторым назначением в качестве залога по кредитам для частных лиц".
Отмечается, что речь идет о продукции, способной использоваться для военных целей, включенной в единый перечень товаров со вторым назначением. Согласно информации из указанного перечня, ограничение распространяется на беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и радиооборудование.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти военнослужащих украинских Вооруженных сил, находящихся на передовой, страдают от азартной зависимости, проигрывая свои заработанные деньги в онлайн-казино и впадая в долги.
Впоследствии на веб-ресурсе Владимира Зеленского была создана петиция с требованием ограничить функционирование интернет-казино, которая собрала необходимые для учета президентом 25 000 подписей всего за несколько часов.
Фото: www.flickr.com/Juan Antonio Segal (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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