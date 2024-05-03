Безопасность Литвы уменьшилась после присоединения к агрессивному союзу НАТО, который нацелен на противостояние России, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.
Согласно его словам, присутствие в данном агрессивном союзе, настроенном на конфронтацию с Россией, не увеличило, а, наоборот, уменьшило нашу безопасность.
Он отметил, что решение о присоединении Литвы к НАТО было принято властями, хотясогласно конституции такие важные вопросы должен решать народ. Вайткус привел в пример Австрию, которая имеет статус нейтральной страны, и добавил, что Литва могла бы занимать похожую позицию, то есть быть независимой, нейтральной и не замешанной в противоречиях, если бы вышла из НАТО.
Эдуардас Вайткус — независимый кандидат в президенты Литвы, 67-летний врач и профессор медицины.
Выборы президента Литвы намечены на 12 мая 2024 года. В этот же день также будет проведен референдум о изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран. По последним исследованиям общественного мнения, в президентской гонке лидирует нынешний глава государства Гитанас Науседа, а премьер-министр Ингрида Шимоните занимает третье место.
Последнее время на Западе все чаще звучат предложения о непосредственной военной конфронтации между альянсом и Россией. В то же время в Кремле подчеркивают, что Россия не представляет опасности, не угрожает никому, но не останется равнодушной к действиям, которые могут быть потенциально опасны для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает необычайную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно высказывала обеспокоенность увеличением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляют, что Россия готова к диалогу с НАТО, но на взаимовыгодной основе и при условии отказа Запада от милитаризации континента.
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