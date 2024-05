Прежде неизвестная науке генетическая мутация SBS40b увеличивает вероятность развития рака почки типа светлых клеток. Чаще всего эта мутация встречается у жителей Литвы и Чехии.

Это было выявлено исследователями из группы Mutographes Cancer Grand Challenges, работающей в Институте Wellcome Sanger — международной организации, занимающейся изучением рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Исследование включало анализ данных 962 пациентов с раком почки светлых клеток. Это заболевание характеризуется формированием злокачественных опухолей из клеток проксимальных канальцев почки. Отмечается, что участники исследования были выбраны из разных стран мира. Ученые стремились понять, почему рак почки чаще встречается среди населения центральной и северной Европы.

Генетический анализ образцов показал наличие явного паттерна мутаций, включая ранее неизвестную SBS40b, в геномах жителей указанных регионов. Наибольшее количество мутаций SBS40b, связанных с данным видом рака, обнаружено у жителей Литвы и Чехии.

На данный момент ученые не могут определить причину появления данной мутации в геноме. Считается, что возможным триггером для этого является некий неизвестный фактор окружающей среды.

