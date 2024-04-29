Французские правоохранители вызвали Жерара Депардье на допрос по двум обвинениям в сексуальных домогательствах. В настоящее время он находится в комиссариате для дачи показаний. По итогам допроса актер может быть взят под арест.
"В понедельник утром Жерара Депардье вызвали в полицию с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах… В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", — сообщает телеканал BFMTV.
Одна из жалоб поступила от художницы-постановщицы фильма "Зеленые ставни", вторая — от помощницы режиссера картины "Маг и сиамцы". Инциденты произошли в промежутке времени с 2014 по 2021 годы. Сам любвеобильный актер отвергает эти обвинения.
Депардье уже неоднократно уличали в насилии и домогательствах. В январе прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении него по заявлению актрисы Элен Даррас. Она утверждала, что актер домогался ее в 2007 году на съемках фильма "Диско", распускал руки и предлагал пройти в его гримерку.
Другая пострадавшая рассказала, что Депардье хватал ее за ноги, "зажимал между бедрами", трогал за интимные места и делал предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы, заставили Депардье извиниться, но он все равно оскорблял ее на протяжении съемок.
В целом более десяти женщин обвиняли Депардье в насилии и домогательствах, происходивших в разное время. В ноябре 2022 года на телеканале France 2 вышел фильм, основанный на их показаниях, а государственная телекомпания France Télévisions даже прекратила показ фильмов с его участием.
Вместе с тем около 50 известных французских актеров встали на сторону Депардье и написали письмо в его поддержку. Среди них актеры Пьер Ришар, Венсан Перес, Бенуа Пулворд, модель и бывшая первая леди Карла Бруни, режиссер Бертран Блие, писатель Буалем Сансал, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай, Эмманюэль Сенье и другие.
Фото: ipernity.com/Siebbi(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Генсек НАТО не ждет решения по Украине на летнем саммите альянса
Согласно заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предполагается, что соглашения о вступлении Украины в альянс не будет достигнуто на предстоящем саммите в Вашингтоне этим летом.
Оппозиция Молдавии обвиняет власть в повальной коррупции
Лидер оппозиционной партии "Шанс" в Молдавии, Алексей Лунгу, заявил, что власти страны углубленно погрузились в систематическую коррупцию в судебной сфере.
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP
Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".
Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря
В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты.