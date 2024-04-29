Французские правоохранители вызвали Жерара Депардье на допрос по двум обвинениям в сексуальных домогательствах. В настоящее время он находится в комиссариате для дачи показаний. По итогам допроса актер может быть взят под арест.

"В понедельник утром Жерара Депардье вызвали в полицию с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах… В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса", — сообщает телеканал BFMTV.

Одна из жалоб поступила от художницы-постановщицы фильма "Зеленые ставни", вторая — от помощницы режиссера картины "Маг и сиамцы". Инциденты произошли в промежутке времени с 2014 по 2021 годы. Сам любвеобильный актер отвергает эти обвинения.

Депардье уже неоднократно уличали в насилии и домогательствах. В январе прокуратура Парижа прекратила расследование в отношении него по заявлению актрисы Элен Даррас. Она утверждала, что актер домогался ее в 2007 году на съемках фильма "Диско", распускал руки и предлагал пройти в его гримерку.

Другая пострадавшая рассказала, что Депардье хватал ее за ноги, "зажимал между бедрами", трогал за интимные места и делал предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы, заставили Депардье извиниться, но он все равно оскорблял ее на протяжении съемок.



В целом более десяти женщин обвиняли Депардье в насилии и домогательствах, происходивших в разное время. В ноябре 2022 года на телеканале France 2 вышел фильм, основанный на их показаниях, а государственная телекомпания France Télévisions даже прекратила показ фильмов с его участием.

Вместе с тем около 50 известных французских актеров встали на сторону Депардье и написали письмо в его поддержку. Среди них актеры Пьер Ришар, Венсан Перес, Бенуа Пулворд, модель и бывшая первая леди Карла Бруни, режиссер Бертран Блие, писатель Буалем Сансал, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай, Эмманюэль Сенье и другие.

Фото: ipernity.com/Siebbi(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)