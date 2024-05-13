Рэпер Паша Техник стал жертвой нападения, в результате которого у него были украдены дорогая куртка и новейший iPhone 15 Pro.
Инцидент произошел после удара по голове, от которого музыкант потерял четкость воспоминаний о произошедшем. Общая стоимость похищенных вещей составила 250 тысяч рублей.
Несмотря на серьезность ситуации, Техник решил не обращаться в полицию, так как его знакомые смогли самостоятельно вычислить нападавших и заставить их вернуть куртку. Однако утверждается, что iPhone так и не был возвращен, поскольку нападавшие отрицают его наличие, сообщает "Газета.Ru".
Паша Техник известен как лидер андеграундной группы Kunteynir, но его музыкальная карьера неоднократно прерывалась из-за юридических проблем и вопросов здоровья. В прошлом он сталкивался с арестами за распространение и хранение синтетических наркотиков, а также за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Youtube/Goosin Home Production (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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