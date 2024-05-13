Китайские ученые разработали квантовый чип "Сяохун" на 504 кубита, который стал самым большим квантовым чипом, созданным в КНР. Чип предназначен для улучшения квантовых компьютеров, чтобы они могли выполнять более сложные задачи.

"Сяохун" был разработан Центром по квантовой информации и квантовой физике Китайской академии наук и предоставлен компании QuantumCTek. Этот чип будет интегрирован в новую квантовую систему и доступен через облачную платформу для квантовых вычислений, созданную Квантовой группой China Telecom. Новая система направлена на ускорение исследований и применение квантовых технологий в реальных условиях, сообщает China Daily.

Хотя "Сяохун" не претендует на конкуренцию с самыми передовыми технологиями, такими как квантовый чип IBM на 1121 кубит, его доступ через облако способствует развитию квантовых вычислений.