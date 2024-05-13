Известный хакер IntelBroker утверждает, что получил доступ к служебным документам Европола, включая конфиденциальную информацию платформы Europol Platform for Experts (EPE).

Европол подтвердил факт взлома этой платформы, предназначенной для обмена знаниями между экспертами в области правоохранения, но уточнил, что основные системы агентства не пострадали. Сайт EPE временно не функционирует и находится на техобслуживании.

IntelBroker также получил доступ к платформе SIRIUS и базе данных EC3 SPACE, содержащей личные данные более 9 тысяч правоохранителей и экспертов по киберпреступности. Он опубликовал скриншоты и предложил данные на продажу, требуя оплату в криптовалюте Monero и обращаясь только к проверенным покупателям, сообщает SecurityLab.

С октября 2022 года IntelBroker известен продажей данных американских властей и своей деятельностью, связанной с другими заметными взломами.

Фото: flickr.com/David Whelan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)