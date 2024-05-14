В начале 2000-х Максим Галкин*, тогда перспективный юморист, проявил интерес к Анастасии Чернобровиной, ведущей программы "Утро России".

Настя, отличавшаяся стройной фигурой и обаятельной улыбкой, очаровала Галкина*. Их отношения были полоны романтических жестов: Галкин* дарил Чернобровиной цветы и ужины в ресторанах, а также старался устраивать свидания так, чтобы они оставались незамеченными — например, они часто опаздывали на ночные киносеансы, чтобы сидеть на последнем ряду и избежать лишнего внимания, сообщает "Московский Комсомолец".

Однако их отношения находились под влиянием Аллы Пугачевой, ведущей фигуры в медийном пространстве России, которая часто выступала как негласный авторитет для многих начинающих артистов и медийных личностей. Её мнение и желания могли существенно повлиять на карьеру в шоу-бизнесе, что добавляло напряжённости в отношения между Галкиным* и Чернобровиной.

Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

*признан Минюстом РФ иностранным агентом



