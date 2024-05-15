Научрук и учредитель компании-разработчика бота для общения ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает организацию.
Он заявил, что принял решение покинуть компанию почти через 10 лет после нахождения в ней.
Суцкевер в то же время обещал своевременно разделить подробности о своем новом трудоустройстве.
Учредитель OpenAI Сэм Альтман в подобной соцсети отметил, что место Суцкевера займет Якуб Пачоцки, руководитель по научным исследованиям организации.
Альтман также подчеркнул, что уроженец Нижнего Новгорода Суцкевер — "один из самых выдающихся умов нашего времени".
Российский член сената Александр Шендерюк-Жидков в своем заявлении для РИА Новости называл Суцкевера "одним из ключевых мировых ученых-разработчиков искусственного интеллекта".
OpenAI известна созданием бота для общения ChatGPT, который стал популярным после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из соучредителей OpenAI в 2015 году был американский миллиардер Илон Маск, который после этого прервал связи со стартапом.
Фото: chatbot/James grills (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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