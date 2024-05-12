Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, президент определился и с остальными кандидатами на посты руководителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, сообщают в Совете Федерации.
Экономист Рубин: по доминированию доллара США нанесли удар санкции против РФ
Статус-кво американского доллара как мировой резервной валюты под серьёзной угрозой из-за просчета США при введении санкций против России, считает экс-главный экономист CIBC World Markets Джефф Рубин.
Bloomberg: драйвером мирового роста цен на пшеницу стала непогода в РФ
Сильный паводок и заморозки первой декады мая скорректировали прогнозы на урожай в России и вызвали рост цен на пшеницу на мировых рынках, сообщает Bloomberg.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.