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Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
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  • Олег Хвацкий
  • Опубликована сегодня в 21:42

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, президент определился и с остальными кандидатами на посты руководителей силовых ведомств и министерства иностранных дел, сообщают в Совете Федерации.

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