Вступивший накануне в должность председателя кабинета министров Михаил Мишустин внес в парламент кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, за исключением силовых и главы внешнеполитического ведомства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На должность первого главы кабмина вместо Андрея Белоусова предложена кандидатура Дениса Мантурова. А вместо Виктории Абрамченко её фнкционал как мы и писали накануне, переходит Дмитрию Патрушеву. Оба бавших зампреда правительства переходят на другую работу.

В составе нового кабмина теперь есть вице-премьер по транспорту. Этот участок доверен бывшему руководителю Аэрофлота и бывшему министру транспорта Виталию Савельеву.

Заместитель Михаила Мишустина, Александр Новак в случае утверждения Госдумой, будет курировать экономический блок кабмина.

Ещё из новых лиц в составе исполнительной власти федерального уровня, когорта кандидатов на министерские посты из губернаторского резерва. На пост министра транспорта рекомендован губернатор Курской области Романа Старовойта, ранее руководившего Росавтодором.

Минпромторг предложено взять под контроль работавшему ранее в этом министерстве губернатору Калининградской области Антону Алиханову. В качестве руководителя минэнерго предложено доверить губернатору Кемеровской области - Кузбасса Сергею Цивилеву.

Возглавить минсельхоз может Оксана Лут, и.о. первого замглавы министерства. На должность министра спорта предложен хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, возглавлявший в Госдуме комитет по физической культуре.

Остальные вице-премьеры и фиедеральные министры сохраняют свои позиции в составе нового кабмина. В середине следующей недели станет ясна и судьба министров силового блока, а так-же главы МИД. Это прерогатива президента России Владимира Путина и Совета Федерации РФ.

Фото: Пресс-служба Правительства РФ.