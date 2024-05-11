Вступивший накануне в должность председателя кабинета министров Михаил Мишустин внес в парламент кандидатуры своих заместителей и федеральных министров, за исключением силовых и главы внешнеполитического ведомства, сообщает пресс-служба правительства РФ.
На должность первого главы кабмина вместо Андрея Белоусова предложена кандидатура Дениса Мантурова. А вместо Виктории Абрамченко её фнкционал как мы и писали накануне, переходит Дмитрию Патрушеву. Оба бавших зампреда правительства переходят на другую работу.
В составе нового кабмина теперь есть вице-премьер по транспорту. Этот участок доверен бывшему руководителю Аэрофлота и бывшему министру транспорта Виталию Савельеву.
Заместитель Михаила Мишустина, Александр Новак в случае утверждения Госдумой, будет курировать экономический блок кабмина.
Ещё из новых лиц в составе исполнительной власти федерального уровня, когорта кандидатов на министерские посты из губернаторского резерва. На пост министра транспорта рекомендован губернатор Курской области Романа Старовойта, ранее руководившего Росавтодором.
Минпромторг предложено взять под контроль работавшему ранее в этом министерстве губернатору Калининградской области Антону Алиханову. В качестве руководителя минэнерго предложено доверить губернатору Кемеровской области - Кузбасса Сергею Цивилеву.
Возглавить минсельхоз может Оксана Лут, и.о. первого замглавы министерства. На должность министра спорта предложен хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, возглавлявший в Госдуме комитет по физической культуре.
Остальные вице-премьеры и фиедеральные министры сохраняют свои позиции в составе нового кабмина. В середине следующей недели станет ясна и судьба министров силового блока, а так-же главы МИД. Это прерогатива президента России Владимира Путина и Совета Федерации РФ.
Фото: Пресс-служба Правительства РФ.
Северное сияние из-за магнитной бури наблюдали ночью по всему миру
Полярное сияние в непривычных для этого явления широтах зафиксировано в ночь на 11 мая. Причем, по оценкам астрономов, это не финал. Аномальные геомагнитные возмущения могут подарить красивое зрелище ещё и в ночь на воскресенье.
США обновили максимумы по импорту удобрений из РФ
Американские потребители приобретают удобрения в нашей стране несмотря на введенные их же властями санкции. По итогам марта объём сделок достиг 174 млн долларов, при этом минфин США активно борется с теми зарубежными компаниями, которые рестрикции нарушают.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.