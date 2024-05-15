За первый квартал текущего года наблюдалось резкое увеличение средней цены на флаконы парфюмерии в России.



Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), управляющего системой маркировки "Честный знак".



С начала января и по конец марта цены на духи поднялись почти на четверть, достигнув 1830 рублей за флакон, что на 23 процента выше, чем год назад, когда средняя цена составляла 1483 рубля.



Эксперты отмечают, что рост цен стал результатом повышенного спроса на продукцию: общий объем расходов граждан на парфюмерию за первые три месяца составил 46,5 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда рублей были потрачены на духи. По словам Анны Петрушиной, руководителя товарной группы ЦРПТ, потребители стали приобретать флаконы большего объема (50 миллилитров и больше), которые в среднем дороже.



За первые три месяца на территории России было произведено 6,1 миллиона единиц парфюмерии, в то время как ввезено 2,4 миллиона. Более 70 процентов рынка сейчас охвачено российскими компаниями. Международные бренды Dior, Givenchy, Kenzo, Lancome приостановили поставки в 2022 году, и место на рынке начали занимать отечественные бренды и продукция из стран Евразийского экономического союза (включая Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию) и других дружественных стран, отметил Олег Павлов, глава "Общественной потребительской инициативы".



Анна Дычева-Смирнова, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, заявила, что увеличение цен произошло из-за роста издержек: удорожание стекла, упаковки и сырья. Также эти изменения были вызваны повышением стоимости логистики и снижением курса рубля.

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