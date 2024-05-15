Отмена поездки президента Украины в Испанию и Португалию была обусловлена сложностями на фронте, по информации телеканала CNN Portugal.
По словам канала, решение Владимира Зеленского отказаться от поездки на Пиренейский полуостров связано с тяжелой обстановкой на Украине в настоящий момент.
Предположительно, украинское руководство пришло к выводу, что непростая ситуация на фронте, особенно в Харьковской области, делает поездку Зеленского за границу неоправданной. Визит в Испанию, намеченный на эту пятницу, был отменен. Планировалось, что Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подпишут соглашения о безопасности. В Харьковской области продолжаются активные боевые действия российских военных.
С начала прошлой недели сообщалось о освобождении нескольких населенных пунктов: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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