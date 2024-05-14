Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы. Она подчеркнула важность сбалансированного питания и предложила минимизировать употребление сахара для улучшения здоровья и предотвращения ряда заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, нарушения состояния кожи, суставов и глаз, а также деменция.
Особенно важно сократить употребление сахара для людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом и атеросклерозом, сообщает Вечерняя Москва.
Фото: commons.wikimedia.org/Acabashi (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий
Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором
Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В этом году туристы предпочли отели 4-5 звезд в Крыму
В текущем году наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Крыму, особенно к проживанию в отелях 4-5 звезд. По данным главы республики Сергея Аксенова, объемы бронирований на международные направления увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, а активный период бронирования составил 120 дней.
На Солнце произошла вторая мощная вспышка за день
14 мая на Солнце произошла вторая за день мощная вспышка класса X, по информации из Института прикладной геофизики. Вспышка с индексом X1.2, длившаяся 25 минут, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664.