Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы. Она подчеркнула важность сбалансированного питания и предложила минимизировать употребление сахара для улучшения здоровья и предотвращения ряда заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, нарушения состояния кожи, суставов и глаз, а также деменция.

Особенно важно сократить употребление сахара для людей с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, лишним весом и атеросклерозом, сообщает Вечерняя Москва.

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