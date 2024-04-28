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Нью-Йоркская декларация ученых объявила животных и насекомых разумными
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  • Опубликована сегодня в 6:10

Нью-Йоркская декларация ученых объявила животных и насекомых разумными

Недавно была опубликована Нью-Йоркская декларация ученых, которая утверждает, что животные, насекомые и рыбы обладают разумом и сознанием. Многие люди считают это смешным, но на самом деле это серьезное заявление.

Если животное разумно, то как можно его есть? По результатам исследования, ученые пришли к выводу, что даже осьминог обладает сознанием: ведь когда его взялись мариновать заживо, он предпочел бежать из камеры, где ему кололи уксус туда, где ему делали инъекцию лидокаина.

Также в декларации говорится о сознательности насекомых, в частности плодовых мушек. Исследователи потратили большую сумму денег на изучение их жизни и установили, что из двух самцов обе самки выбрали одного и того же. Ученые сравнили это с предпочтением популярного мужчины у женщин.

Научные работники из США также утверждают, что аквариумные рыбки Данио тоже обладают сознанием, потому что узнают себя в зеркале.

Но российские ученые считают, что все это — подмена понятий, которая связана с выделением грантов на исследование сознания, а не инстинктов. Зная, что можно получить щедрое финансирование подобных проектов, американские ученые начали изучать богатый внутренний мир животных, насекомых и рыб. Пока они не призывают запретить мухобойки или отказаться от поедания животных, но все еще может измениться.

"На мой взгляд, в их исследованиях показаны примеры инстинктов просто-напросто. Но говорить о сознательном поведении я бы в каких-то случаях не стал", — отметил завкафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Гашев.

Возможно все эти животные и насекомые начали рассматривать как разумных существ потому что Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, директор Макдональдса Дон Томпсон и еще сотни самых богатых американцев вкладывают огромные деньги в производство то растительного, то клеточного мяса. Кстати, о сознательности растений уже заговорили итальянские ботаники.

По мнению экспертов, скоро часть фермеров перейдет на производство клеточного мяса. А вложившиеся в него миллиардеры станут еще богаче и захватят весь рынок. Они будут диктовать правила не людям, а правительствам, и это уже страшно.

Фото: flickr.com/Брайан Гратвик(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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