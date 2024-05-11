Полярное сияние в непривычных для этого явления широтах зафиксировано в ночь на 11 мая. Причем, по оценкам астрономов, это не финал. Аномальные геомагнитные возмущения могут подарить красивое зрелище ещё и в ночь на воскресенье. Размах планетарного события таков, что по нему можно физическую географию учить.

Всполохи на небе наблюдали жители Новой Зеландии и США, видели его в Европе и на Гавайях, в нашей стране: от Поволжья до Урала. Электромагнитный дивертисмент в России наблюдали в Перми, Кудымкаре, Челябинске, Волгограде, Омске, Пскове, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Таганроге, Ульяновске и других городах. Небо окрасилось в розовые цвета и на юге страны: в Краснодаре, Анапе, Севастополе, Евпатории.

Всё это последствия мощнейшей геомагнитной бури класса G4. Каскад вспышек на главной звезде нашей системы привел к наложению множества ударных волн выбросов корональных масс Солнца, говорят ученые. Звучит мудрёно, а выглядит красиво. Как говорят специалисты, геомагнитное шоу ещё не закончено. Будущей ночью ожидается продолжение. Не проспим - увидим.

Фото: Марко Бротто