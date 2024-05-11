Полярное сияние в непривычных для этого явления широтах зафиксировано в ночь на 11 мая. Причем, по оценкам астрономов, это не финал. Аномальные геомагнитные возмущения могут подарить красивое зрелище ещё и в ночь на воскресенье. Размах планетарного события таков, что по нему можно физическую географию учить.
Всполохи на небе наблюдали жители Новой Зеландии и США, видели его в Европе и на Гавайях, в нашей стране: от Поволжья до Урала. Электромагнитный дивертисмент в России наблюдали в Перми, Кудымкаре, Челябинске, Волгограде, Омске, Пскове, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Таганроге, Ульяновске и других городах. Небо окрасилось в розовые цвета и на юге страны: в Краснодаре, Анапе, Севастополе, Евпатории.
Всё это последствия мощнейшей геомагнитной бури класса G4. Каскад вспышек на главной звезде нашей системы привел к наложению множества ударных волн выбросов корональных масс Солнца, говорят ученые. Звучит мудрёно, а выглядит красиво. Как говорят специалисты, геомагнитное шоу ещё не закончено. Будущей ночью ожидается продолжение. Не проспим - увидим.
Фото: Марко Бротто
США обновили максимумы по импорту удобрений из РФ
Американские потребители приобретают удобрения в нашей стране несмотря на введенные их же властями санкции. По итогам марта объём сделок достиг 174 млн долларов, при этом минфин США активно борется с теми зарубежными компаниями, которые рестрикции нарушают.
WSJ: зарубежные кредиторы предъявляют Киеву счет по долгам
Ключевые кредиторы Украины предъявляют к оплате заёмщикам из незалежной их долговые обязательства. Пока речь идёт только об оплате процентов, ранее и по телу долга, и по его обслуживанию были установлены каникулы, сейчас отсрочки давать на Западе не собираются, пишет The Wall Street Journal.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.