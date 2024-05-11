Американские потребители приобретают удобрения в нашей стране несмотря на введенные их же властями санкции. По итогам марта объём сделок достиг 174 млн долларов, при этом минфин США активно борется с теми зарубежными компаниями и государствами, которые рестрикции нарушают.
"В начале весны США закупили российские удобрения на 174 миллиона долларов, что на 10% выше февральского уровня и в 1,7 раза больше показателя в аналогичный период годом ранее. При этом доля России в американском импорте выросла", - приводит аналитику РИА Новости.
Товарные объёмы растут пропорционально финансовым. За океаном на пике спроса удобрения калийной группы. Азотные и фосфорные впрочем тоже активно экспортируются, говорят отечественные контрагенты американских предпринимателей.
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