Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, Андрей Бобровский дал рекомендации, как не переесть во время праздничного застолья в гостях.
Эксперт посоветовал не приходить в гости на голодный желудок, предварительно перекусив чем-то легким, но объемным, например, овощами или фруктами.
Не следует набрасываться на еду, особенно на тяжелую. Наполните свою тарелку закусками из овощей, зелени и деликатесов.
"Медленно и тщательно пережёвывайте пищу. Надо из каждого кусочка брать максимум вкуса, наслаждаться едой. Плохой вариант, когда человек берёт кусочек, кладёт его в рот и, ещё не пережевав, не проглотив его, тянется за следующим", — заключил эксперт.
В целом, следует просто помнить всем с детства известные правила поведения за столом, независимо от того где вы едите — дома или в гостях.
Фото: flickr.com/rugbyxm(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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