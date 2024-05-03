Алла Пугачева оценила участницу 12-го сезона музыкального шоу "Голос" на канале "Первый" Анастасию Садковскую.
В своем аккаунте в соцсетях она поделилась своим мнением о певице. Алла Пугачева выразила восхищение исполнением Садковской на шоу, назвав ее "настоящей певицей" и прокомментировав: "Браво!"
Также, за несколько дней до этого, звезда советской эстрады посвятила отдельный пост другому участнику финала "Голоса" — Георгию Русских.
На днях Алла Пугачева отметила своё 75-летие и представила свою новую песню под названием "Жизнь слишком хороша". Музыку к песне написал Андрей Ступкевич, а слова — Юлия Старостина. Также накануне своего дня рождения она выпустила трек "Я плачу", автором музыки и слов к которому является Леонид Агутин.
1 марта 2024 года состоялся релиз первого за 16 лет альбома Аллы Пугачевой под названием "P. S.". На этой записи представлены 20 аудиозаписей, сделанных на юбилейном концерте певицы в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.
Фото: riamediabank.ru/Andrey Degtyarev(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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